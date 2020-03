Secondo caso accertato di Coronavirus in Sardegna

A poche ore di distanza dalla conferma, da parte della Protezione civile, del primo caso di coronavirus in Sardegna, arriva il secondo: si tratta, secondo fonti della Regione Sardegna, di un docente di agraria cagliaritano, risultato positivo al test, ma in attesa della conferma a seguito dell’analisi del tampone da parte dell’Istituto superiore di sanità.

Contagiato a Udine durante un congresso di agraria

L’uomo, stando alle prime informazioni, avrebbe partecipato qualche giorno fa a un congresso a Udine e si troverebbe al momento in quarantena volontaria nella sua abitazione, in buone condizioni, insieme ai suoi familiari.

Il paziente è stato contattato dalla centrale operativa del 118 di Sassari proprio a seguito della sua partecipazione all’evento che si era svolto a Udine, dopo il quale era stato riscontrato un caso di positività al COVID-19. L’Unità di crisi della Regione Sardegna ha quindi attivato tutte le misure di prevenzione e controllo previste dai protocolli regionali e nazionali.

Altri contagiati anche in Sicilia durante lo stesso convegno

Durante lo stesso convegno contagiati anche altri docenti universitari provenienti da Catania i cui casi sono stati annunciati nella serata. “I colleghi sono a casa sotto osservazione e nessuno di loro versa in gravi condizioni”, si legge in una nota. L’università di Catania ha chiuso le sedi fino al 7 marzo per la disinfezione dei locali.