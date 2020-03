Un trasportatore è stato sanzionato con una multa di ben 2.500 euro per aver trasportato della carne in contenitori non igienici e senza tracciabilità.

L’alimento, secondo quanto emerso dagli accertamenti della Polizia stradale di Nuoro, era destinato alle mense della scuola dell’infanzia e primaria di Oliena.

I poliziotti hanno sequestrato la merce dopo la conferma delle condizioni non idonee degli alimenti da parte dei veterinari del servizio igiene ed alimenti.