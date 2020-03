Un incidente stradale è avvenuto in via Lungosaline all’incrocio con la via dell’Ippodromo in direzione centro città.

Dalle prime informazione sono coinvolte tre auto e sul posto stanno operando gli uomini della Polizia Locale di Cagliari.

Il traffico in ingresso a Cagliari ha subito forti rallentamenti, con code anche di 2 km, ma ora la percorribilità è stata ripristinata.