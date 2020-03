Incendio nella notte a Selargius.

Un capannone, situato vicino alla Ss 554 nel comune di Selargius, utilizzato come officina e adibito allo stoccaggio di carbone e pellet, ha preso fuoco intorno alle 23:00 di ieri notte.

Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco con APS (Auto Pompa Serbatoio) e col supporto di due Auto Botte Pompa, ABP di grossa portata.

Per mettere in sicurezza il capannone, i pompieri sono stati supportati dalla squadra Gos.

Le operazioni di bonifica sono ancora in atto.

Per quanto riguarda le cause del rogo, le verifiche sono ancora in corso.