Intervento dei vigili del fuoco del Comando di Cagliari per l’incendio di un capannone ubicato nei pressi della Ss 554 nel comune di Selargius, intorno alle 23:00 della scorsa notte.

Due le squadre che sono intervenute, con un’APS (autopompa serbatoio) e due ABP (autobotte pompa), un’ABP di grossa portata e un carro ARA (carro autorespiratori).

Il capannone, suddiviso in varie zone, era adibito a officina e stoccaggio di carbone e pellet; per mettere in sicurezza l’area le squadre Vvf sono state supportate dalla squadra Gos, inviata sempre dalla centrale con un mezzo di movimento terra.

Sono ancora in atto le operazioni di bonifica. Sono in fase di accertamento le cause del rogo.