Nella serata di ieri i “Falchi” della Squadra Mobile , nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, sono venuti a conoscenza che in via Piero della Francesca si era fortificata in maniera esponenziale una fiorente attività di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare hashish e marijuana, organizzata nella ricezione dei clienti direttamente sull’uscio dell’abitazione del quarto piano.

Appurata la presenza di presumibili acquirenti che entravano spesso nell’appartamento oggetto di investigazione, gli investigatori hanno deciso di entrare per procedere con una perquisizione. Entrati all’interno dell’abitazione, non senza difficoltà, in quanto gli occupanti identificati, un 19enne e un quasi 18enne, hanno tentato di impedirne l’accesso, gli investigatori hanno notato in particolare che il giovane minorenne aveva lanciato dalla finestra due sacchetti contenenti in uno 25 pezzi di hashish, mentre nell’altro erano contenuti 21 involucri di cocaina.



Un’accurata perquisizione all’interno dell’appartamento consentiva di rinvenire anche una busta contenente 41 involucri di cocaina per un peso lordo complessivo di 6,70 grammi , una busta contenente 7 pezzi di hashish, per un peso complessivo di 15,75 grammi , una busta di marjiuana per un peso complessivo di 34,45 grammi , circa 900 euro e vari bilancini elettronici e frullatori.

Nel giardino sottostante l’appartamento è stata trovata una busta contenente 21 involucri di cocaina per un peso complessivo di 10,60 grammi e una busta contenente 25 pezzi di Hashish, per un peso complessivo di 14,85grammi .

L’appartamento, sede del narcotraffico, è stato sottoposto a sequestro dalla Polizia di Stato.