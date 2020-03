Il nuovo coronavirus non sta mutando in modo significativo: a dare la buona notizia è la rivista Nature. 51 anni è risultata l’età media delle persone contagiate e la maggior parte delle trasmissioni si sono verificate in ospedali, carceri e abitazioni, cosa vuol dire questo? Che il SarsCoV2 ha bisogno del contatto stretto tra le persone per diffondersi.

Nel frattempo i decessi sono arrivati a 3.198 nel mondo e i contagi sono saliti a quota 93.455.

Il Ministero della Salute ha inoltre diramato una circolare dove chiedono, per mantenere un’adeguata performance assistenziale, che “debba essere pianificato un programma di turnazione, reclutando anche operatori che svolgono attività in altre aree del Paese meno sottoposte a carichi assistenziali legati alla gestione dei pazienti affetti da Covid-19”.