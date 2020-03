In questo momento stiamo registrando un miglioramento delle condizioni meteo. Miglioramento che stavolta non va inteso come una riaffermazione dell’Alta Pressione bensì come un intervallo tra una perturbazione e la successiva.

L’Alta Pressione, infatti, risulta pesantemente sbilanciata verso ovest e non riesce a proteggere il Mediterraneo centro orientale. Qui si è venuta a creare una falla barica all’interno della quale, nel fine settimana, andrà a inserirsi una nuova saccatura polare foriera di maltempo. In realtà il peggioramento meteo inizierà giovedì sera, con nuove piogge a partire dai settori nordoccidentali della nostra regione.

Nelle successive 24 ore, quindi venerdì, un fronte perturbato attraverserà la Sardegna portando piogge abbastanza diffuse che localmente potranno assumere carattere di rovescio. Non solo, caleranno nuovamente le temperature e con esse la quota neve, che progressivamente scenderà verso gli 800-1000 metri.

Nel corso del weekend transiterà un impulso d’aria fredda che nella giornata di sabato dovrebbe portare altri fenomeni sparsi a partire da nord, in graduale scivolamento verso sud. Anche in questa occasione ci aspettiamo locali rovesci e delle nevicate sopra gli 800-1000 metri. Domenica, infine, dovrebbe subentrare un temporaneo miglioramento.

In collaborazione con Meteo Sardegna