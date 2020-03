“Noi non ci dimentichiamo di Air Italy e dei suoi lavoratori. In passato, abbiamo cercato di avvertire i vari Governi che qualcosa non andava e oggi abbiamo promesso di far luce su chi ha portato alla liquidazione del secondo vettore italiano e vogliamo una soluzione considerato che il destino di air Italy è tristemente simile a quanto sta accadendo ad Alitalia”, lo dichiara in una nota stampa il deputato di FdI Salvatore Deidda.

“Il tavolo ministeriale sul trasporto aereo è stato convocato? Perché i lavoratori non vogliono essere cassa integrati ma vogliono lavorare”, Deidda domani, dalle 9.30, attraverso un’interpellanza urgente interrogherà il Governo sulla vertenza Air Italy e il destino della compagnia e dei suoi lavoratori.