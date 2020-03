Un nuovo modo per raccontare la scienza e i risultati della ricerca. Una strada innovativa che utilizza il cinema, un mezzo tradizionale e al tempo stesso proiettato nel futuro, e la scienza. Nasce così The Shifters – La terza Missione, un progetto ideato dal CREA, il Centro Servizi di Ateneo per l’Innovazione e l’Imprenditorialità dell’Università di Cagliari.

The Shifters – La terza missione è la prima serie web tratta, non da romanzi e best seller, ma dalle ricerche scientifiche. Quelle dei vari dipartimenti dell’Ateneo del capoluogo. È la risposta innovativa al bisogno crescente, in tempi di fake news e bufale pericolose, di far comprendere l’importanza del lavoro e dei risultati della ricerca scientifica che si riversa in tutti i campi della vita, fino alle abitudini quotidiane. Avvicinare la scienza alla società: è la Terza Missione su cui scommette l’Università di Cagliari.

La proiezione in anteprima assoluta del primo episodio del progetto si terrà venerdì 6 marzo 2020, alle 10.30, all’Uci Cinemas, in piazza L’Unione Sarda, a Cagliari. L’evento, cui parteciperanno i ricercatori che hanno condotto le ricerche a cui la serie è ispirata, sarà un’occasione di confronto tra l’Università, le istituzioni e il tessuto imprenditoriale sardo, nel comprendere come la ricerca scientifica interdisciplinare sia importante per la crescita del territorio, della sua economia e dell’intera società. Alla presentazione saranno presenti il Rettore dell’Università di Cagliari Maria Del Zompo e il pro rettore all’Innovazione e territorio, e ispiratrice del progetto, Maria Chiara Di Guardo.