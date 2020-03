È stato confermato il secondo caso di coronavirus in Sardegna. Si tratta di un docente di agraria, risultato positivo al test, a seguito della verifica del tampone da parte dell’Istituto superiore di sanità. A certificarlo è stata la protezione civile nazionale, in una conferenza stampa alle 18.

L’uomo avrebbe partecipato qualche giorno fa a un congresso a Udine e si troverebbe al momento in quarantena volontaria nella sua abitazione, in buone condizioni, insieme ai suoi familiari. Per questo motivo il dipartimento di agraria è stato momentaneamente chiuso.

Ecco i dati:

Il sito ufficiale della protezione civile ha fornito anche il dettaglio provincia per provincia in un pdf.