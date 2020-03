Il Dipartimento di Agraria di Sassari ha annunciato la sospensione delle attività. “In applicazione delle misure disposte dalle autorità sanitarie per affrontare l’emergenza COVID-19 – si legge in una nota ufficiale – si informa che un docente del Dipartimento di Agraria è stato collocato in quarantena dall’ASL sino a lunedì 9 marzo, perché reduce da un convegno nazionale a Udine, in occasione del quale sono stati registrati alcuni casi positivi al COVID-19”.

Pertanto l’Ateneo ha valutato, “in via prudenziale e a tutela della salute dell’intera comunità universitaria, di sospendere dal 5/03/2020 al 09/03/2020 compreso, oltre alle attività didattiche, anche l’attività lavorativa del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in servizio presso il Dipartimento di Agraria, al fine di anticipare i lavori di sanificazione dei locali”.

“Il predetto personale – conclude l’avviso – svolgerà la propria attività lavorativa in modalità telelavoro presso la propria abitazione, con il medesimo orario di servizio. Ciascuna unità di personale dovrà interfacciarsi con il responsabile gerarchicamente sovraordinato per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa, così come disposto”.

