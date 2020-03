Ora c’è anche l’ufficialità della Federtennis: l’incontro di Coppa Davis in programma il 6 e 7 marzo tra Italia e Corea del Sud a Cagliari si giocherà a porte chiuse.

La decisione, annunciata dalla FIt, è legata al decreto del Governo sull’emergenza coronavirus che prevede la disputa a porte chiuse di tutte le manifestazioni sportive. Una brutta notizia per gli oltre tremila appassionati che si erano assicurati i biglietti giornalieri o addirittura l’abbonamento per la sfida che garantirà l’accesso alle finali di Madrid a novembre. La Federazione è pronta a rimborsare i tagliandi venduti per un importo che si dovrebbe aggirare intorno ai 200mila euro.