È Roberto Melis, 37 anni di Decimomannu. la vittima dell’incidente stradale avvenuto sulla statale 130 nel comune di Siliqua.

Ricoverato in gravi condizioni al Brotzu di Cagliari il passeggero che viaggiava con lui, un giovane di circa 25 anni che non è stato ancora identificato perché privo di documenti. I due erano a bordo di una Fiat Punto che per cause non ancora accertate si è scontrata lateralmente con una Renault Kangoo.

A causa del violento impatto la Punto si è ribaltata e il conducente è morto sul colpo. Il ferito, invece, è stato trasportato al Brotzu con l’elisoccorso. Illeso l’automobilista al volante della seconda vettura.

