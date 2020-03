È giallo a Sassari sulle cause del ricovero di un anziano nel reparto di Rianimazione. Secondo quanto emerge della vicenda – sulla quale sono in corso gli accertamenti della Squadra mobile, coordinati dal dirigente Dario Mongiovì – ieri pomeriggio l’uomo si è presentato all’uscita della scuola primaria “Istituto Sant’Agnese” in corso Trinità per prendere il nipote.

Per motivi da chiarire, il nonno ha avuto nei confronti del bambino atteggiamenti ritenuti eccessivamente aggressivi da una donna, anche lei lì per riportare a casa uno scolaro. Ne è nata una discussione, alla quale avrebbero partecipato anche altre persone, in seguito alla quale l’anziano ha avuto un malore e, cadendo, ha battuto la testa per terra. Dopo essersi rialzato, è tornato a casa sulle sue gambe, ma a distanza di ore si è sentito male ed è stato accompagnato al pronto soccorso del Santissima Annunziata, dove i sanitari hanno disposto il ricovero.

Quel che si sta cercando di appurare anche attraverso le numerose testimonianze è se, al di là delle parole e dei toni concitati, qualcuno abbia colpito l’uomo, provocandone la caduta.