Misure straordinarie verranno prese contro la diffusione del Coronavirus, non appena il testo della Giunta regionale della Sardegna verrà approvato dal Consiglio nella giornata di oggi.

Il testo dovrà essere approvato in maniera definitiva della commissione Autonomia e ottenere il parere positivo della commissione Bilancio.

I punti sostanziali delle misure variano dal reclutamento di personale sanitario e di 65 persone destinate alla direzione generale della protezione civile e alle sue articolazioni territoriali, l’acquisto di strumenti quali i termoscanner per i porti, con lo scopo di agevolare e accelerare la rilevazione dei casi.

Il costo di questa operazione di emergenza si aggira intorno ai 3,2 milioni di euro e ha visto la collaborazione anche dell’opposizione che ha chiesto, però, l’eliminazione di una serie di norme (ad esempio la contrattazione del personale della direzione generale della protezione civile e alle spese che i Comuni avrebbero dovuto sostenere per le calamità naturali).

Sempre l’opposizione, ha fatto in modo tale che queste misure straordinarie rimarranno in vigore solo per la durata dell’emergenza nazionale.