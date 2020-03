Le ha puntato un coltello alla gola per costringerla a farsi consegnare la borsetta. La vittima, una donna di 34 anni, è stata rapinata ieri notte in via Santa Gilla a Cagliari.

La dinamica: un uomo, probabilmente non italiano, prima le si è avvicinato, poi le ha puntato un coltello alla gola, e minacciandola si è fatto consegnare la borsa che conteneva documenti e denaro. Il malvivente è poi fuggito.

La donna, illesa, ha subito chiamato il 112 ma del ladro non c’erano più tracce.

Sul posto sono arrivati i militari del Radiomobile.