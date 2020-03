Nessun cartello di chiusura fuori dalle scuole cagliaritane.

Cancelli e portoni rimangono aperti perché la sospensione delle attività didattiche coinvolge docenti e studenti, ma non collaboratori scolastici e personale amministrativo.

Gli insegnanti rimangono a casa, ma in alcuni casi possono essere convocati a scuola per progetti e consigli di classe. Sempre se esiste nei locali scolastici la possibilità di mettere in atto tutte le indicazioni del governo soprattutto sulla “distanza di sicurezza” di 1-2 metri tra docente e docente.

Gli studenti? In vacanza. E “liberi” perché gli insegnanti non hanno avuto modo di assegnare compiti per casa. Ma qualche docente, nelle chat di classe, sta dando indicazioni per lo svolgimento dello studio autonomo per non far perdere il ritmo ai ragazzi.