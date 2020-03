Stava giocando alle slot machine quando un uomo lo ha colpito con violenza sferrandogli calci e pugni e tentando successivamente di ferirlo con un coltello.

È successo nella serata di ieri in un locale di via Roma a Cagliari.

La vittima della vicenda è un uomo di 49 anni che ha riportato contusioni e qualche ferita.

Cosa è successo? Dalle prime testimonianze, l’uomo stava giocando alle macchinette quando uno straniero, senza alcun motivo, ha iniziato a picchiarlo. Per fortuna, in suo aiuto è giunto un altro straniero che ha messo in fuga il malvivente.

Sul posto, i carabinieri del Radiomobile e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il 39enne in ospedale: le sue condizioni non sono gravi.

Il coltello, con una lama di circa 30 centimetri, è stato recuperato dai militari.