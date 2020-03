Verranno stanziati per le aziende 25 milioni di euro con lo scopo di “salvare” il settore turistico in crisi a causa dell’emergenza coronavirus.

Essi andranno ad aiutare le piccole e micro imprese della filiera e tra le altre: alberghi, affittacamere, ristorazione, bar, attività di noleggio, agenzie di viaggio e stabilimenti balneari.

Non solo ogni azienda potrà ottenere sino a 70 mila euro da restituire in cinque anni a tasso zero, ma potrà usufruire dell’abbattimento degli oneri previdenziali.

Questa manovra è di iniziativa dell’assessora del Lavoro Alessandra Zedda, ma verrà proposta oggi in Aula e firmata da parte della maggioranza.