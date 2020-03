Sarà Fabio Fognini a dare il via alla sfida di Coppa Davis tra Italia e Corea del Sud domani al circolo Tennis di Monte Urpinu a Cagliari opposto al numero due asiatico Duckee Lee. Lo ha deciso il sorteggio con le squadre schierate ai lati del tavolo principale occupato dall’arbitro spagnolo Javier Moreno, dall’ambasciatore del tennis italiano Nicola Pietrangeli e dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

Nel secondo match sarà Gianluca Mager a sfidare Nam. Sabato il capitano Barazzutti schiererà la coppia Sonego-Travaglia contro Nam e Song. Ultimi due match: Fognini-Nam e Mager-Lee.

Tutte le gare si svolgeranno a porte chiuse a causa dell’emergenza coronavirus.

Fognini e Mager singolaristi per portare a casa la vittoria contro la Corea del sud. “Mi sembrano le scelte più corrette – ha commentato il capitano Corrado Barazzutti – visto che Mager è in gran forma e Sonego sta bene ma sta ancora recuperando da un problemino”.

Sorpresa per il doppio Sonego-Travaglia. Ma non sembra una scelta definitiva. “per il momento è questo – ha detto il capitano – poi vediamo se lo cambierò”.

Un po’ di delusione per il match a porte chiuse. “Non è la situazione migliore – ha detto Barazzutti – tutta la competizione ne esce impoverita. Se ne è parlato tanto: importante seguire le indicazioni del governo e pensare alla salute, è una precauzione corretta. Vuol dire che sarà uno stimolo per dare ancora di più per premiare quel pubblico che in Sardegna ci ha sempre sostenuto. Speriamo di poter fare un regalo a Cagliari e a tutta la Sardegna”.

Fognini di poche parole, se la cava con una battuta: “io primo a scendere in campo? – ha detto in conferenza stampa – vuol dire che mi sveglierò prima”.

Per Mager è la prima convocazione ed esordio. “Un’emozione incredibile – ha detto – contento di poter vestire questa maglia e poter dare il cento per cento”.