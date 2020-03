I segretari regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl Roberta Gessa, Massimo Cinus e Fulvia Murru, hanno richiesto un incontro urgente con l’assessore regionale Nieddu per poter discutere sul piano che la Giunta regionale approverà oggi e che riguarda l’assunzione di personale sanitario, della relativa formazione e applicazione delle direttive di prevenzione a tutti gli uffici pubblici del territorio regionale.

“Al momento risulterebbe che in alcuni presidi sociosanitari territoriali non siano ancora state attuate le misure prescritte – fanno sapere i sindacati – La situazione di criticità che da molto tempo segnaliamo relativamente all’appropriatezza del servizio sanitario regionale – hanno scritto Gessa, Cinus e Murru – in questi giorni sappiamo essere ancor di più affidata all’abnegazione del personale”.

“Le continue richieste di informazioni e le preoccupazioni segnalate alle categorie da parte degli operatori – incalzano i sindacati – presuppongono inoltre la necessità urgente di avere le informazioni più corrette e aggiornate su quanto sta accadendo e su tutti gli sviluppi della situazione e le necessarie misure per contenere la diffusione del virus”.

L’articolo di riferimento: