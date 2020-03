Un altro stop alle manifestazioni arriva dal Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo in Sardegna e dalla Via del Collegio che, con un post su Facebook, annunciano la sospensione di tutte le manifestazioni programmate fino al 3 aprile. La causa è l’emergenza coronavirus.

Il Cedac ha annullato le date che vedevano protagonista Paola Maugeri con “Rock & Resilienza” (dal 5 all’8 marzo 2020), “La Classe” di Fabiana Iacozzilli (dal 5 al 7 marzo), “È inutile a dire!” di e con Jacopo Cullin (5 e 6 marzo), il quartetto Cuban Jazz & Blues (dal 5 al 7 marzo per il Jazz Club Network).

“Spettacoli e concerti già in cartellone verranno riprogrammati per quanto possibile in base alla disponibilità di artisti e compagnie: le nuove date e eventuali ulteriori variazioni verranno comunicate tempestivamente alla stampa e al pubblico”, fa sapere il Cedac.

Anche “La Bella e La Bestia“, previsto per i giorni 7 e 8 marzo, slitteranno a data da destinarsi.

Eventi rimandati ma i biglietti acquistati rimarranno validi per le nuove date.