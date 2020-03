VerdeSardegnaPulita e Donne Ambiente Sardegna in una nota hanno comunicato la sospensione dell’iniziativa indetta per sabato 7 marzo, davanti al campo tennis di Monte Urpino in concomitanza della gara di Coppa Davis.

“Prendiamo atto della decisione ( con ritardo ) del Governo Nazionale che ha vietato lo svolgimento della manifestazione alla presenza del pubblico. Si chiede in particolare per la Coppa Davis a Cagliari, la massima garanzia di Sicurezza e Igiene dei locali scolastici adiacenti, trovando altra soluzione alternativa sull’uso della Sala Stampa, senza gravare sui locali scolastici ( palestra ) che comunque verrebbero riutilizzati da dopo il 16 marzo per l’attivita’ didattica”, affermano nella nota.

“A proposito si stigmatizza il grave comportamento del governo regionale: dove non e’ arrivata la volonta’ di attivare il Principio di Precauzione dal Sindaco di Cagliari, dal Prefetto e Autorita’ regionali preposte, si e’ dovuto aspettare l’intervento se pur tardivo, delle Autotita’ Superiori”, prosegue la nota.

“La nostra azione di denuncia, ha contribuito a far emergere la gravita’ di una situazione che a Cagliari e in Sardegna, veniva ampiamente sottovalutata per la Coppa Davis”…”Una volta tanto, gli interessi primari della popolazione, hanno prevalso sugli interessi economici e televisivi”, conclude la nota.