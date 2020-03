“Trovo inaccettabile che la Sardegna, alla quale, ancora oggi, è stato negato lo status di Regione insulare, sia stata esclusa dal bando finalizzato al finanziamento di interventi per la promozione di Borghi e dei centri storici di piccola e media dimensione, attraverso il restauro e il recupero di spazi urbani, edifici storici e/o culturali”, è quanto dichiara in una nota il Deputato di FdI Salvatore Deidda che, proprio oggi, ha presentato un’interrogazione rivolta al Ministro Franceschini.

“Essendo la Sardegna – continua Deidda – una terra ricca di numerosi borghi antichi dalla storia millenaria come anche accertato dai diversi premi e riconoscimenti e soprattutto essendo la sua collocazione geografica esattamente in linea alle altre regioni selezionate e incluse nel suddetto bando come Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, tale esclusione appare incomprensibile”.

“Per tali e ovvi motivi – conclude il deputato – ho ritenuto opportuno interrogare il Governo al fine di ovviare a questa ingiustizia.”