Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari, ha comunicato attraverso una nota stampa, le norme da seguire negli uffici amministrativi aperti al pubblico, per evitare di creare assembramenti di persone in locali nei quali non sia possibile garantire la distanza di oltre un metro tra le persone.

Per questo motivo si è deciso di utilizzare il criterio “dell’accesso controllato”. Sarà pertanto consentito l’accesso agli utenti uno alla volta, in ordine di arrivo o di eventuale prenotazione. Nel caso in cui la sala d’aspetto lo consenta, sarà possibile l’accesso a un numero di persone tale da consentire una distanza di oltre un metro tra i presenti. “Pur consapevoli che l’attesa all’esterno è disagevole – si legge nel comunicato – essa appare il miglior sistema possibile di prevenzione allo stato attuale”.