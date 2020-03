La Fip comunica, attraverso una nota stampa, che il campionato di basket non subirà uno stop, ma, a causa del COVID-19, gli incontri avranno luogo a porte chiuse.

“In considerazione delle disposizioni emanate dal Governo per l’emergenza Coronavirus e la salvaguardia della salute pubblica, pur conscia dei notevoli danni economici che speriamo siano sostenuti dalle Istituzioni così come in altri settori dell’economia, dispone che fino a determinazione diversa, le gare di LBA (la serie A n.d.r.9 si giochino a porte chiuse, tenuto conto delle norme previste dal decreto del 4 marzo 2020”, spiega la federazione.

La regola, seppur temporanea, varrà anche per i campionati nazionali dilettantistici maschili e femminili; sospesi invece i tornei senior e l’attività giovanile.