“Reputiamo sia stato un grave errore per la maggioranza di centrodestra aver bocciato l’azzeramento dell’IRAP alle aziende e imprese sarde. Viviamo un momento difficile per l’economia sarda e pensare di non intervenire in questo momento”, è il duro attacco lanciato da Eugenio Lai e Daniele Cocco, consiglieri regionali appartenenti al Gruppo consiliare Liberi e Uguali Sardigna.

“Questa decisione porta a perdere tempo prezioso per attivare leve fiscali indispensabili alle nostre imprese e partite iva. Continuiamo ad assistere all’immobilismo della Giunta regionale che ad oggi ha relegato l’Isola al terzo mese di esercizio provvisorio e che tutt’ora non ha ancora trasmesso la finanziaria alle commissioni competenti. Serve celerità e responsabilità nell’interesse dei sardi, non possiamo perdere tempo perché potrebbe essere fatale per le casse delle famiglie sarde”, concludono.