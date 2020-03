Sale a quota 3.296 il numero dei contagi del nuovo coronavirus in Italia, con 590 persone in più rispetto a mercoledì 4 marzo; aumenta anche il numero dei decessi, che arrivano a 148, 41 in più.

Questi sono i dati aggiornati, relativi alla diffusione del COVID-19 nel nostro paese, forniti dalla Protezione civile durante la conferenza stampa quotidiana dedicata agli sviluppi dell’epidemia.

Riportiamo anche il numero dei guariti, 414, 138 in più sempre rispetto a mercoledì 4.

Il commissario Angelo Borrelli ha ricordato anche che “non ci sono criticità nei nostri ospedali, compresi quelli della Lombardia che sono oberati di lavoro”.

Nel frattempo un secondo neonato, di pochi giorni, è stato ricoverato a causa del virus cinese. Il bimbo si trova nell’ospedale di Brescia, ma sia lui che il primo bambino che ha contratto l’influenza polmonare, paziente dell’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, sono stabili.