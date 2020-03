Rubén Deidda, di 30 anni, è stato condannato a 6 anni e 3 mesi mentre Omar Della Rocca e Simone Floris, di 35 e 29 anni, dovranno scontare 4 anni e 7 mesi. L’accusa: aver cercato di estorcere beni di prima necessità, abbigliamento e altro materiale da diversi detenuti del carcere di Uta, minacciandoli e aggredendoli fisicamente.

I tre giovani hanno creato, nel tempo, un clima di terrore all’interno della casa circondariale, attraverso svariati atti definiti di “bullismo” vero e proprio.

Per i fatti, emersi al termine delle indagini, i pm avevano chiesto una condanna di 4 anni per tentata estorsione, minacce, lesioni e danneggiamento dei tre imputati, ma il collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda ha invece deciso di andare oltre le richieste dell’accusa. I difensori però sono già pronti per ricorrere in appello.