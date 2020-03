I poliziotti della Sezione Anticrimine e della Squadra Volante del Commissariato di Quartu Sant’Elena, durante attenti servizi investigativi su assuntori di sostanze stupefacenti e osservando dei movimenti sospetti in Via La Nurra, ieri pomeriggio hanno notato una Smart con a bordo un uomo con fare circospetto.

Gli investigatori lo hanno quindi bloccato e identificato per A.M., 36enne quartese. Nascosto negli indumenti intimi aveva un piccolo contenitore di plastica con 3 grammi di cocaina divise in 6 piccole dosi e 40 euro in contanti. I poliziotti hanno quindi perquisito l’abitazione del giovane, dove aveva nascosto una grossa busta di nylon con all’interno altri 40 grammi di cocaina e circa 900 euro in contanti, nonché tutto l’occorrente per il confezionamento della sostanza.

Il 36enne è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e, terminati gli atti di rito, accompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.