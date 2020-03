Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano ha convalidato l’arresto di un giovane di Noragugume che la sera del 29 febbraio scorso, durante i festeggiamenti per il Carnevale, a Macomer, aveva aggredito per futili motivi un sedicenne, ferendolo di striscio alla gola e colpendolo al volto con un pugno. La vittima fu immediatamente soccorsa e trasportata all’Ospedale di Nuoro per essere medicato.

Il personale sanitario aveva giudicato le lesioni guaribili in 15 giorni, salvo complicazioni. Contestualmente, grazie al potenziamento dei servizi di prevenzione e contrasto della criminalità diffusa disposti dal Questore di Nuoro, Massimo Alberto Colucci, proprio in occasione dei festeggiamenti del carnevale, i poliziotti hanno individuato in poco tempo l’aggressore, rifugiatosi nell’abitazione di un familiare. Il maggiorenne, che aveva ancora gli indumenti sporchi di sangue, è stato quindi arrestato per il reato di lesioni aggravate.

I successivi accertamenti, sviluppati dai poliziotti del Commissariato di Macomer in collaborazione con la Squadra mobile di Nuoro, hanno permesso di acquisire ulteriori importanti fonti di prova, che hanno determinato il Gip a disporre la custodia cautelare in carcere dell’aggressore. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dalla Polizia e l’aggressore è stato portato nel carcere di Massama, ad Oristano.