Salgono a cinque i casi di contagio da Covid19 accertati in Sardegna, tre a Cagliari e due a Nuoro.

Più che raddoppiati i casi in 24 ore nell’Isola e oltre 150 le persone sotto stretta osservazione. Intanto proseguono i disagi per la chiusura delle scuole.

Numerose le famiglie che si sono dovute organizzare all’ultimo momento con evidenti problematiche da risolvere per tenere i bambini in casa e sale il numero dei dipendenti, pubblici e privati, che hanno dovuto chiedere ferie forzate per poter stare con i propri figli.

Inoltre ci sono altri due casi accertati di persone sarde ma residenti altrove.