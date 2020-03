L’Aspal (Agenzia regionale per le politiche del lavoro), ha adottato una serie di misure per limitare la diffusione del nuovo coronavirus.

L’Agenzia ha diramato una comunicazione che contiene una serie di misure per per mettere ai cittadini di usufruire del servizio, ma in sicurezza.

Vari servizi e consulenze si svolgeranno via telefono o mail, per evitare quanto più possibile gli assembramenti di persone; per chi ha necessità di avere la scheda anagrafica (SAP), dovrà chiamare il proprio CPI e informarsi circa le nuove indicazioni su come richiederla ed eventualmente riceverla via email.

I colloqui avverranno su appuntamento programmato precedentemente e, per quanto possibile, si svolgeranno tramite telefono.

Le preselezioni delle pubbliche amministrazioni (cantieri comunali e articolo 16), l’ingresso del pubblico negli uffici sarà controllato, in modo tale da rispettare le distanze di sicurezza.