Una donna di Palermo è finita nel mirino delle indagini dei carabinieri della Compagnia di Alghero, che l’hanno successivamente denunciata per truffa aggravata.

Vittima della raggiro un pensionato sassarese che desiderava acquistare su internet dei prodotti messi in vendita dalla donna su un noto sito di compravendita online, ma è stato convinto dalla donna a versare piccole somme di circa 60 euro su una carta di credito.

L’uomo non ha mai ricevuto i prodotti per i quali aveva versato i soldi alla truffatrice e, accortosi dell’inganno, si è immediatamente recato dai militari dell’Arma per denunciarla.

La donna era già nota alle forze dell’ordine e su di lei sono in corso ulteriori indagini per capire se abbia truffato, con lo stesso inganno, anche altre persone.