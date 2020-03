Gli effetti del coronavirus si fanno sentire anche a Cagliari: il Minoter spa, che gestisce il THotel, albergo a 5 stelle nel centro del capoluogo, ha dichiarato di avere l’esigenza di dover “sospendere in alcuni casi anche a zero, la prestazione lavorativa dell’intero organico (97 dipendenti) dal 16 marzo per circa 13 settimane”.

“Abbiamo ricevuto una formale richiesta da parte di Minoter a seguito della riduzione del 70% delle prenotazioni dichiarata dall’azienda. Si vorrebbe attivare la proceduta del fondo di integrazione salariale e questo, dal nostro punto di vista, è apprezzabile perché l’azienda è stata abbastanza accurata nel voler salvaguardare i posti di lavoro – afferma Nella Milazzo, segretaria Filcams Sardegna – purtroppo attendiamo a breve altre richieste simili da altri operatori la situazione è drammatica”.

“Con le scuole chiuse per l’emergenza sanitaria, una decina di aziende ci hanno già espresso l’intenzione di attivare l’ammortizzatore sociale”, comunicano dalla Filcams.

L’incontro è previsto per martedì 10 marzo.