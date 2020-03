Sette dipendenti dell’Assessorato del lavoro della Regione Sardegna sono stati precauzionalmente sospesi dall’attività lavorativa. La circolare, firmata dal Direttore generale Roberto Doneddu, è stata diffusa stamani ai dipendenti ed ai sindacati.

“Si riferisce che a seguito dell’invio da parte di 9 dipendenti dell’Assessorato regionale del Lavoro del modulo di ‘comunicazione per obblighi informativi dei lavoratori’ relativo alla nota congiunta del DG personale e del DG sanità del 3 marzo 2020, prot. n. 8216, nel quale i dipendenti medesimi hanno comunicato di aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico e/o di aver avuto contatti con persone provenienti dalle medesime aree, la scrivente Direzione Generale – si legge nella nota – ha attivato alcune misure precauzionali e cautelative a tutela dei dipendenti e degli utenti dell’Assessorato regionale del Lavoro, in funzione di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica derivante da Covid-19”.

“In particolare la scrivente Direzine generale – prosegue la nota -ha disposto la temporanea interruzione dell’attività lavorativa di n. 7 dipendenti della Lista speciale e di n. 2 dipendenti di ruolo dell’Amministrazione regionale, che sono stati invitati a prendere contatto con il medico di medicina generale al fine di verificare le condizioni di salute dei medesimi, nonché se la presenza negli uffici della Regione degli stessi dipendenti possa rappresentare un grave fattore di rischio per i colleghi di lavoro. Si è previsto, infine, di sospendere fino al 15 marzo p.v. l’accesso dell’utenza esterna all’Urp dell’Assessorato, coerentemente alle indicazioni contenute nel DPCM del 4 marzo 2020”.