Tragedia nel Cagliaritano: verso le 10 di questa mattina il cadavere di un uomo di 80 anni è stato trovato a Maracalagonis, a bordo di un’auto parcheggiata in località San Basilio.

La vittima dell’aggressione, che secondo le prime informazioni viveva non lontano dal luogo del ritrovamento, riportava un evidente un colpo di pistola alla testa, l’arma però non è stata ancora trovata. La Polizia, impegnata ora nelle verifiche del caso, sta indagando per omicidio, dopo aver percorso dapprima la strada del suicidio.

Gli agenti del commissariato di Quartu Sant’Elena e della Squadra mobile di Cagliari stanno ricostruendo adesso le ultime ore di vita dell’ottantenne.

Sul posto sono stati inviati gli specialisti della scientifica per i rilievi all’interno dell’auto.