La prima giornata di Coppa Davis, valida per le qualificazioni alla fase finale, vede l’Italia vincere per 2-0 contro la Corea del Sud.

È stato il numero due azzurro, Gianluca Mager, all’esordio in Davis,a battere Ji Sung Nam per 6-3, 7-5 in un’ora e 34 minuti.

Interrotta durante il primo match, a causa di un improvviso acquazzone, la partita è ripresa alle 15.15, con l’esordio per il sanremese numero 79 al mondo. Di fronte a lui, il numero uno coreano, che si è rivelato più ostico del previsto.

Nonostante un problema muscolare, Mager è riuscito brillantemente a recuperare dal 2-4 al 5-4, per poi chiudere 7-5. Domani mattina, dalle 11, il doppio, e gli ultimi due singolari.