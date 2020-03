L’Istituto Europeo di Design (Ied) avvia un piano temporaneo di formazione a distanza con lezioni in streaming, tutoring online, video dispense e materiali digitali per affrontare la chiusura delle sette sedi italiane: Roma, Firenze, Milano, Napoli, Cagliari, Torino, Venezia. Partenza della formazione a distanza lunedì 9 marzo.

“Il nostro obiettivo non è trasformare l’Istituto in luogo dove si azzerano le relazioni e le esperienze – dichiara in una nota Riccardo Balbo, direttore accademico dello Ied – alla luce dell’ultimo provvedimento che riguarda la chiusura delle scuole – è garantire che i corsi non abbiano delle discontinuità, non far affievolire il senso e la presenza della Scuola come community”.

Ied risponde così alla sospensione dell’attività didattica nelle sue 7 sedi in tutta Italia, mettendo a sistema le risorse necessarie a fronteggiare la chiusura prolungata delle scuole. E se fino a qualche settimana fa la didattica a distanza era un’integrazione della normale attività formativa, oggi è prioritario cambiare velocemente il proprio punto di vista per essere pronti a parlare anche di smart school. La nostra società si è trasformata negli ultimi decenni: è diventata più rapida, globale. Come in tutte le cose, non ci sono mai fenomeni soltanto positivi: ogni trasformazione implica sempre dei rischi, oltre che una crescita – aggiunge Balbo -. Quello che stiamo vivendo oggi è l’effetto collaterale di una società fatta di persone che si muovono facilmente. Dalle Università promuoviamo la mobilità e l’internazionalizzazione, vogliamo docenti stranieri, chiediamo corsi in inglese: sarebbe disonesto voler fare marcia indietro per ridurre gli effetti di diffusione di un virus, che solo per ora è maggiormente concentrato in Italia. In questo momento – conclude – vogliamo mettere in campo strumenti che possano facilitare i nostri studenti nell’apprendimento, consapevoli però del fatto che esistono esperienze che possono essere trasmesse soltanto nella compresenza con occhi e mani”.