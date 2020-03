Semi-blindato l’ospedale Santissima Trinità di Is Mirrionis, a Cagliari, dove è ricoverato uno dei 5 pazienti sardi affetti da coronavirus e dove è rimasto contagiato un medico del reparto Infettivi, entrato in contatto con il primo malato.

Una circolare firmata dalla direzione medica e dal capo dipartimento dell’ internistica, e indirizzata a tutti i reparti, dispone “la sospensione delle attività ambulatoriali in tutta l’area internistica, dei ricoveri programmati e in day hospital”. Proseguiranno invece le terapie che non sono rinviabili.

Ancora, “i pazienti dimissibili devono tempestivamente rientrare al proprio domicilio e le attività amministrative che riguardano la dimissione devono essere effettuate con massima urgenza”. Poi, “gli accompagnatori dei pazienti non possono sostare nelle sale d’attesa del pronto soccorso e di tutti gli ambulatori, salvo diverse indicazioni”. Sconsigliato “far sostare pazienti immunodepressi in sale d’attesa particolarmente affollate”.