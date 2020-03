Il dipartimento della Protezione civile nazionale ha aggiornato alle 18, in una conferenza stampa, i casi di coronavirus in Italia.

Per quanto riguarda la Sardegna i casi confermati dall’Iss sono 5. Secondo la Protezione civile tre di questi, come mostra il grafico diramato sul sito ufficiale, sono in isolamento domiciliare:

Per quanto riguarda le province colpite, tre i casi nel Cagliaritano, due invece a Nuoro.