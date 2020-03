L’Italia si aggiudica per 3-0 la sfida a porte chiuse con la Corea del Sud a Cagliari, e ottiene il pass per la fase finale di Coppa Davis, in novembre a Madrid. Sul centrale del Tc Cagliari, all’aperto in terra rossa, il doppio composto da Fabio Fognini e Simone Bolelli ha battuto la coppia Nam-Son per 6-3, 6-1.