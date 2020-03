Niccolò Fabi sarà in concerto il 5 agosto a Fordongianus (Oristano) alle Antiche Terme Romane nell’ambito del festival Dromos che posa così la prima tessera nel mosaico della sua ventiduesima edizione.

Il cantautore romano approderà nell’isola con il tour estivo – prodotto e organizzato da Magellano Concerti e Ovest – del suo nuovo disco di inediti, “Tradizione e tradimento”, pubblicato lo scorso ottobre. Scritto e registrato tra Roma e Ibiza, “Tradizione e tradimento” è il risultato di un lavoro corale che vede alla produzione artistica Niccolò Fabi insieme a Roberto Angelini e Pier Cortese, suoi storici amici e compagni di viaggio anche nel tour che l’estate prossima farà tappa a Fordongianus insieme ad Alberto Bianco, Daniele “mf coffee” Rossi e Filippo Cornaglia. I biglietti – a 25 euro in poltronissima, 20 in poltrona e 15 in piedi (più diritti di prevendita) – si possono acquistare da lunedì 9 marzo online e nei punti vendita di Ticketone e sul circuito Box Office.

In programma nel consueto periodo della prima quindicina di agosto, Dromos celebra quest’anno la sua edizione numero ventidue sotto il titolo “Tentazioni”; un tema da affrontare seguendo la prospettiva suggerita da uno dei più noti aforismi di Oscar Wilde: “Posso resistere a tutto tranne che alla tentazione”. Quelle di Dromos saranno, come sempre, soprattutto tentazioni musicali, con il jazz a fare la parte del leone; ma non solo, perché l’arte contemporanea, la fotografia, il cinema, la letteratura, troveranno ancora una volta il giusto spazio nel vasto cartellone del festival con la partecipazione di artisti di caratura internazionale, nazionale e regionale, per una pluralità di generi e stili musicali e artistici in una sintesi ideale tra dimensione globale e locale.