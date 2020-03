Il Centro russo per la riconciliazione delle parti in guerra in Siria ha reso noto di aver consegnato nella giornata di ieri una buona quantità di aiuti umanitari ai residenti del villaggio siriano di Amiria, non lontano da Aleppo. Lo riferisce il corrispondente di Sputnik.

I locali hanno poi raccontato delle difficoltà e vissute durante le attività militari nella zona, rivelando che alcune persone, per fuggire dalle zone occupate dai miliziani jihadisti, sono state costrette a pagare.

La Russia conduce regolarmente operazioni umanitarie su tutto il territorio siriano, ponendosi come uno dei garanti del cessate il fuoco siglato nei giorni scorsi nel Paese. Ai rifugiati, circa 250 persone, sono stati distribuiti pane, latte, tè, farina, riso e grano saraceno