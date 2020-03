Il governatore del Piemonte Alberto Cirio è risultato positivo al test del coronavirus. Le sue condizioni di salute sono buone.

Come altri presidenti di Regione nelle scorse ore Cirio si è sottoposto al tampone e risulta il contagio da Covid19. Sono subito partite le procedure per la verifica e la messa in sicurezza delle persone a lui più vicine, a cominciare dalla giunta.