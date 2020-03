“Vi chiedo gentilmente di stare a casa vostra”. Lo scrive l’assessore di Fonni Raffaella Mureddu, in risposta alle tante richieste della possibile presenza di neve sulle cime del Bruncu Spina, in un gruppo su Facebook.

“Non c’è neve da vedere o neve con cui giocare – scrive Mureddu – ma ci sono disposizioni ministeriali che ci obbligano a stare a casa e dovremmo rispettarle. Fonni è un paese a vocazione turistica e siete e sarete sempre ben accetti, voluti e desiderati, ma questi giorni no, non dovete venire.

“Mi dispiace immensamente scrivere questa cosa – conclude l’assessore – soprattutto perché nel mio paese ci sono attività per le quali voi turisti siete linfa vitale, ma ripeto adesso no: non è il momento”.