A seguito delle polemiche sul ritardo col quale la regione Sardegna ha emanato l’ordinanza sulle restrizioni e verifiche nei confronti dei flussi di passeggeri in ingresso nell’isola, il presidente Solinas si è giustificato affermando che ieri il Governo avrebbe respinto una sua proposta di emendamento al Dpcm, che avrebbe consentito la chiusura per 20 giorni di tutti gli arrivi nell’Isola.

“La proposta di modifica bocciata ieri – secondo il presidente della Regione Sardegna – prevedeva il divieto fino al 3 aprile 2020, salvo casi urgenti e indifferibili, di ogni spostamento in ingresso e in uscita a bordo di navi passeggeri e aerei di linea, il traffico merci marittimo consentito solo attraverso l’utilizzo di semirimorchi non guidati; il traffico aereo consentito solo per il servizio postale”.

