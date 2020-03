“Considerati gli sviluppi legati alla diffusione del coronavirus anche in Sardegna e ai contenuti del decreto firmato ieri notte dal presidente del Consiglio Conte, crediamo indispensabile affrontare sin da subito la situazione nell’Isola con misure straordinarie, molto più consistenti di quelle messe in atto finora”.

Prende posizione così la Cgil regionale che, oltre a sottolineare quanto sia “grave l’atteggiamento del presidente Solinas che non ha ancora convocato i sindacati nonostante la richiesta di incontro urgente dei giorni scorsi”, richiama la Regione a un ruolo di “maggiore coordinamento e vigilanza sull’attuazione effettiva delle misure già prese e di quelle che si deciderà, speriamo presto, di mettere in campo”. Per esempio, “è il caso di estendere forme di sorveglianza sanitaria a quanti abbiano fatto ingresso in Sardegna dalle zone a rischio nelle ultime due settimane e non soltanto a partire da oggi, come recita l’ordinanza presidenziale di Solinas”.

“Mai come oggi siamo chiamati tutti alla responsabilità, la politica, la società civile, le imprese”, ha detto Il segretario Cgil Michele Carrus aggiungendo che “i cittadini devono essere accompagnati e sostenuti in questo momento difficile con informazioni costanti, input precisi sulle precauzioni, ma anche restrizioni laddove siano necessarie per la tutela della salute pubblica. Per questo chiediamo al presidente della Regione di istituire anche in Sardegna, come si è fatto altrove, un’apposita cabina di regia che coinvolga le rappresentanze delle parti sociali e degli enti locali”. Il virus si sconfigge impedendone la diffusione, cioè con le misure di prevenzione del contagio, e perciò occorre limitare al massimo le occasioni di relazioni ravvicinate tra le persone, senza sottovalutare i rischi: “Servono più controlli nei luoghi di lavoro, ma anche in tutti i luoghi ad alta frequentazione, dalle passeggiate ai locali pubblici, perché è in gioco il diritto alla salute di tutti”.

La presa di posizione scaturisce da una serie di segnalazioni che arrivano anche dai posti di lavoro, pubblici e privati, dove non si stanno rispettando tutte le misure di prevenzione, con il serissimo rischio di una diffusione del virus in una regione che, purtroppo, non dispone di un sistema sanitario adeguato a reggerne l’urto.

Il sindacato fa quindi appello ai sindaci, ad Anci e Cal, alle associazioni datoriali e alla Regione per raggiungere un’intesa quadro che spinga a fare rapidamente accordi aziendali/settoriali, o che possa anche supplire alla loro assenza, sulla riorganizzazione del lavoro temporanea da effettuare e sul correlato trattamento del personale. Un accordo che, secondo la Cgil, deve essere poi recepito in una o più apposite ordinanze della stessa Regione che, ove opportuno e possibile, assuma misure specifiche anche in Sardegna, e chiami tutti a rispettarla, studiando gli opportuni atti amministrativi da adottare per l’uso degli ammortizzatori sociali e/o di strumenti speciali d’intervento. Anche a questo dovranno guardare tutte le specifiche misure che verranno predisposte nei singoli assessorati, come Sanità, Turismo e Industria, che hanno risposto alle sollecitazioni del sindacato fissando incontri per domattina e per dopodomani, oltre che ad affrontare le specifiche questioni di competenza e gli stati di crisi settoriale (grave è la situazione del terziario, in particolare nelle attività turistiche).

L’evoluzione dell’emergenza sanitaria non deve escludere neppure la possibile sospensione temporanea di alcune attività lavorative – utilizzando gli strumenti di cassa integrazione o indennità regionali per chi ne è privo – e, per i servizi essenziali da garantire, l’utilizzo più diffuso del telelavoro, di orari e ranghi ridotti e di una disciplina più rigida degli accessi del pubblico, ad esempio solo previa prenotazione e per appuntamento e con tutte le precauzioni igienico-sanitarie, a partire dalla certezza delle dotazioni di dispositivi di protezione individuale efficaci.

“A quest’ultimo fine, considerata la penuria delle forniture di dispositivi per la sicurezza agli esercizi di vendita, va verificata e stimolata la capacità produttiva delle aziende operanti nell’isola, per sopperire alle necessità conclamate, anche per quanto riguarda gli stessi presidi sanitari. Nessuno può sentirsi esente dall’assumere atteggiamenti precauzionali, in nessun settore lavorativo, nelle grandi come nelle piccole imprese”, ha concluso il segretario Cgil, sottolineando che “il sindacato lancia un vero e proprio appello alla collaborazione di tutti, delle parti datoriali private e dei soggetti pubblici, per superare questa complicata fase critica”.