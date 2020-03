Sono 267 come scritto in precedenza, le persone decedute positive al coronavirus in Lombardia. Rispetto ad ieri un aumento di 113 morti, il più alto nella regione da quando è cominciata l’epidemia. I dati sono stati forniti dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nella diretta Fb in cui ha fatto il punto sull’emergenza coronavirus nella regione. Gallera ha parlato di un “bollettino impressionante”. A Milano i casi sono giunti a quota 406, 171 in più di ieri.